В новосибирском аэропорту Толмачёво 20 октября рейс «ЮТэйр» в Сургут отправят с задержкой более чем на семь часов — вместо 09:45 вылет назначен на 16:50, ещё девять прибывающих бортов также ожидаются с опозданием.