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В Иванове жители трёх улиц жалуются на воду с запахом бензина

В Иванове жители трёх улиц жалуются на воду с запахом бензина

Ивановцы обвиняют местную нефтебазу в отравлении почвы и воды вредными отходами.В Иванове жители улиц 5-й Завокзальная, Носова и 8-я Завокзальная обвиняют местную нефтебазу в отравлении почвы и воды отходами.

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