Как очистить чайник от накипи и подарить ему вторую жизнь

Любите начинать день с кружечки горячего ароматного кофе, а вечер проводить в компании свежезаваренного чая? Если вы не привыкли ждать (но привыкли платить больше за электроэнергию), тогда у вас на кухне обязательно найдется электрический чайник.
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