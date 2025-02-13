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Калуга-поиск

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В Калуге посетители стройплощадки избили охранника на КПП

В Калуге посетители стройплощадки избили охранника на КПП

В Калуге проводят проверку по факту избиения сотрудника охраны одной из стройплощадок. В интернете полицейские увидели публикацию о причинении телесных повреждений местному жителю на одном из строительных объектов Калуги.

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