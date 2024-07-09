Комитет СФ поддержал согласование выезда за рубеж сенаторов и депутатов

Глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, сообщил, что Комитет поддержал закон, обязывающий сенаторов и депутатов согласовывать свои поездки за границу.
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