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Комитет СФ поддержал согласование выезда за рубеж сенаторов и депутатов

Комитет СФ поддержал согласование выезда за рубеж сенаторов и депутатов

Глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, сообщил, что Комитет поддержал закон, обязывающий сенаторов и депутатов согласовывать свои поездки за границу.

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