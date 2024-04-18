"Половина французов висят на деревьях". А "Правый сектор" вообще расформировывают

Александр Спиридонов Классно сказано!!!!!!! Даже добавить нечего!!!!! Единственное что есть вообще на уровне интуиции что вся это война заказная - слишком много непонятного.

Сергей Сидоров Бандеровцы отыграли свое и теперь их в утиль. Обычный англосаксонский стиль. До тех пор пока нормально по зубам англосаксы не получат они не успокоятся. Поскорее бы уже.