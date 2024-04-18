Когда утром 15 апреля хорошо прилетело в Славянск, куда накануне, по слухам, прибыло в районе 100 французов - "артиллеристов" и "консультантов", известный координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил: "Утром знатно прилетело в располагу, где по пока неподтвержденным данным были те самые французы.
"Половина французов висят на деревьях". А "Правый сектор" вообще расформировывают
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Спиридонов
Классно сказано!!!!!!! Даже добавить нечего!!!!! Единственное что есть вообще на уровне интуиции что вся это война заказная - слишком много непонятного.
Ответить
5 час.
Сергей Сидоров
Бандеровцы отыграли свое и теперь их в утиль. Обычный англосаксонский стиль. До тех пор пока нормально по зубам англосаксы не получат они не успокоятся. Поскорее бы уже.
Ответить
1 час.
Александр Рус
аналь там не плачет?ведь сколько его дружков полегло и еще сдохнет....
Ответить
46 мин.
Свежие комментарии