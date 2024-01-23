Невозвратные тарифы в отелях России могут появиться к 2025 году

Невозвратные тарифы в российских гостиницах планируют ввести к 2025 году. Такие меры содержатся в дорожной карте системных изменений регулирования предпринимательской туристской деятельности в рамках трансформации делового климата.
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