Изменяется расписание на станциии МЦД-2 «Щукинская» из-за строительных работ

Расписание ряда поездов на четырех направлениях Московской железной дороги (МЖД), первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) и аэроэкспрессов изменится 12–31 июля 2024 года в связи с развитием инфраструктуры.