В СК назвали приоритетную версию смертельного отравления детей под Красноярском

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Следствие рассматривает как приоритетную версию, что смерть четырех детей в поселке Красная Сопка в Красноярском крае связана с отравлением неустановленным препаратом против насекомых.
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