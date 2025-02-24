Возникший после атаки ВСУ пожар в районе нефтезавода в россйиском регионе попал на видео

В сети появились кадры возникшего после атаки ВСУ пожара в районе рязанского НПЗ В сети появились кадры пожара близ нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязанской области, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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