Любопытные факты об участии  молдавских клубов в еврокубках 

Волею жеребьевки, тираспольский "Шериф", кишиневский "Зимбру" и оргеевский "Милсами" проведут свои домашние матчи во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы и Лиги Конференций мало того, что в один день, 25 июля, так еще и практически в одно время.