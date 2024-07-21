Любопытные факты об участии  молдавских клубов в еврокубках 

Волею жеребьевки, тираспольский "Шериф", кишиневский "Зимбру" и оргеевский "Милсами" проведут свои домашние матчи во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы и Лиги Конференций мало того, что в один день, 25 июля, так еще и практически в одно время.
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