Пасьянс Хейса, интрига Морозова, дыры в защите: конструктор «Ак Барса» лета-2026

Уход лидеров вынудил Анвара Гатиятулина пересобрать «Ак Барс». Спортивная редакция «ТИ-Спорт» собирает предсезонный конструктор пятерок казанского клуба: разбираем кейс Хейса, прикидываем потенциальные места для Дер-Аргучинцева и Морозова в топ-6 и оцениваем риски оскудевшей обороны.
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