Во Владимире прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за гибели рыбы

Во Владимире прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту гибели рыбы в Клязьме. Кроме того, правоохранители назначили экспертизу МУП «Владимирводоканал», отметим, что его инженерные сооружения поставлены на учёт, как объект оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, и относится к I категории, уровень контроля – федеральный.