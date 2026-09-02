REUTERS/Gleb Garanich Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов 2 сентября назвал перестрелку в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) схваткой псов главы киевского режима Владимира Зеленского.
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