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Перестрелку сотрудников ГУР и СБУ назвали схваткой псов Зеленского

Перестрелку сотрудников ГУР и СБУ назвали схваткой псов Зеленского

REUTERS/Gleb Garanich Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов 2 сентября назвал перестрелку в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) схваткой псов главы киевского режима Владимира Зеленского.

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