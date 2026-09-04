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Русская весна

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Польша закрывает воздушное пространство у границ с Украиной и Белоруссией (КАРТА)

Польша закрывает воздушное пространство у границ с Украиной и Белоруссией (КАРТА)

Польша закрывает воздушное пространство у границ с Украиной и Белоруссией. Ограничения введены из соображений безопасности государства и будут действовать с 10 сентября до 10 декабря.

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