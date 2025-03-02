Песков отреагировал на желание Макрона восстановить общение с Путиным

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в искренности заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о готовности восстановить общение с российским лидером Владимиром Путиным.
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