Михаил Трофименков: "Сейчас война идёт на периферии сознания"

РИА Новости - С нашего последнего разговора в формате интервью прошло ровно два года. Мы тогда говорили не о свидомых, а о настоящих советских украинцах, вспоминали твоих родственников, говорили о Донском, Чухрае.
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