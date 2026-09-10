Вероятное оружие атаки ВСУ на Новый Уренгой: модернизированные дроны FP-1 с дальностью до 3400 км

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли использовать модернизированные дроны FP-1 для попытки атаки промышленного объекта в Новом Уренгое, расположенном примерно в 3200 километрах от украинской границы.
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