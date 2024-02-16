Объявлена дата релиза ролевого экшена Kingdom: The Blood После успешного участия в ф...

Объявлена дата релиза ролевого экшена Kingdom: The BloodПосле успешного участия в фестивале Steam Next Fest издатель YJM Games и разработчик Action Square готовы выпустить ролевой зомби-экшен Kingdom: The Blood и объявили точную дату его релиза.
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