Экс-фигурист Энберт: с Валиевой будет сложно бороться на чемпионате России

Призер чемпионатов мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр - 2018 в командном турнире Александр Энберт после четвертого места фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани объяснил на YouTube-канале "Okko Спорт", почему со спортсменкой будет тяжело бороться на чемпионате России.