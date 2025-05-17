Российский депутат призвал заменить украшения с черепами на иконы

Православным верующим следует с предостережением относиться к использованию изображений черепов, скелетов, символов смерти и зомби на одежде, аксессуарах и предметах повседневного пользования, предупредил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
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