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Муравьева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Перми

Фигуристка Софья Муравьева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Перми. В прокате она исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, сольный тройной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель.

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