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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деанджело дал согласие на переход в СКА («Чемпионат»)

Ранее 28-летний американец опроверг информацию о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга. Он сообщил, что хочет дождаться предложений из НХЛ.

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