Украинке запретили показывать флаг "Азова" на турнире по боксу в Венгрии

Организаторы Международного юношеского боксеркого турнира "Мемориал Гергея Борнемиссы" в Венгрии запретили украинской спортсменке Диане Петренко развернуть флаг с символикой нацполка "Азов" (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела).