Газета.ру

7 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Украинке запретили показывать флаг "Азова" на турнире по боксу в Венгрии

Украинке запретили показывать флаг "Азова" на турнире по боксу в Венгрии

Организаторы Международного юношеского боксеркого турнира "Мемориал Гергея Борнемиссы" в Венгрии запретили украинской спортсменке Диане Петренко развернуть флаг с символикой нацполка "Азов" (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх