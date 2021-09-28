Путин прокомментировал результаты ДЭГ и предложение Жириновского сослать Кокорина и Мамаева в Сибирь (ВИДЕО)

На встрече с лидерами прошедших в Государственную думу по итогам сентябрьских выборов партий, президент РФ Владимир Путин заявил, что итогами электронного голосования могут недовольны те, «кому не понравился результат» На встрече присутствовали члены фракций «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и партии «Новые люди».