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Царьград

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Выплаты беременным школьницам: Фадеев о демографическом эффекте программ

Выплаты беременным школьницам: Фадеев о демографическом эффекте программ

Валерий Фадеев указал на незначительное влияние выплат беременным школьницам на рождаемость. В Кузбассе, как и в Орловской и Брянской областях, вводят единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для школьниц в положении.

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