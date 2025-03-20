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Царьград

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Трамп предложил США управлять украинскими АЭС для защиты инфраструктуры

Трамп предложил США управлять украинскими АЭС для защиты инфраструктуры

Президент США Дональд Трамп предложил передать управление украинскими атомными электростанциями под контроль Вашингтона.

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