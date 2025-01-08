Украинские неонацисты нанесли удар по порту Бердянска.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialВооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой по порту Бердянска, пытаясь создать экологическую катастрофу в Азовском море.
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