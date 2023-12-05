Потеря мощности, пониженное энергопотребление и невозможность перезапуска превращают Chevrolet Volt в «неподвижную мишень». NHTSA проводит расследование

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) 29 ноября начала расследование в отношении 72 926 гибридных автомобилей Chevrolet Volt второго поколения по ряду проблем, включая потерю мощности, пониженное энергопотребление и невозможность перезапуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии