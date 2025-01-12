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Царьград

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Яан Роозе прошел над Дубаем на высоте 224 метра между небоскребами

Яан Роозе прошел над Дубаем на высоте 224 метра между небоскребами

Эстонский канатоходец Яан Роозе совершил впечатляющий трюк в Дубае, пройдя по канату между небоскребами Emirates Towers на высоте 224 метра.

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