Нигерия: По меньшей мере 11 человек были убиты и еще несколько получили ранения после того, как бандиты, лояльные Белло Турджи, напали на общины Турцава, Мазау и Маджема в районе местного самоуправления Сабон Бирни (LGA), штат Сокото, в ночь с 16 на 17 июля.
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