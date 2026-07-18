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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере 11 человек были убиты и еще несколько получили ранения после того, как...

Нигерия: По меньшей мере 11 человек были убиты и еще несколько получили ранения после того, как бандиты, лояльные Белло Турджи, напали на общины Турцава, Мазау и Маджема в районе местного самоуправления Сабон Бирни (LGA), штат Сокото, в ночь с 16 на 17 июля.

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