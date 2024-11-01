💳Реализация национализированного имущества украинских бизнесменов принесла в бюджет Крыма свыше 4,5 млрд рублей Враги России и Крыма не будут зарабатывать в Крыму, заявил Глава РК Сергей Аксёнов.
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💳Реализация национализированного имущества украинских бизнесменов принесла в бюджет Крыма свыше 4,5 млрд рублей Враги России и Крыма не будут зарабатывать в Крыму, заявил Глава РК Сергей Аксёнов.