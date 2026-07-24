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Царьград

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Сорян назвал того, кто "хоть как-то сдерживал" Шамана. Теперь всё - пошёл вразнос

Сорян назвал того, кто "хоть как-то сдерживал" Шамана. Теперь всё - пошёл вразнос

Певец SHAMAN сжег кожаные штаны в русской печи и объявил о смене образа. Журналист назвал того, кто "хоть как-то сдерживал" артиста.

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