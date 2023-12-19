В Аргентине блокирующих улицы демонстрантов лишат соцпособий

Еще для протестующих предусмотрены штрафы и лишение льгот. Подобные меры приняли в преддверии анонсированных акций протестаПравительство Аргентины лишит социальных пособий демонстрантов, блокирующих улицы.
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