В Барнауле алиментщиков отправили чистить заваленные снегом улицы

За ежедневный труд им делают отметку о выполнении части работ В Алтайском крае должников, получивших наказание в виде обязательных работ, направили для отбывания наказания в качестве дворников и уборщиков, сообщает региональная ФССП.
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