Казахстан накануне восстания: Астана наступает на старые грабли

Запад Казахстана снова охвачен забастовкам, а неадекватная реакция властей и работодателей может привести к вспышке массовых выступлений, что на фоне энергетического и коммунального коллапса неминуемо вызовет очередной политический кризис.
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