Главы ФСБ, МВД, СК доложили Путину о ходе расследования теракта в "Крокусе"

Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в "Крокус сити холле". Это сделали директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
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