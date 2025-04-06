Политика как он...
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Политика как она есть

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BZ: Путин на переговорах с США ответил тузом в рукаве

BZ: Путин на переговорах с США ответил тузом в рукаве

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с США вытащил туз из рукава, пишет Berliner Zeitung. В статье говорится, что в этом качестве выступил глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Комментарии
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Сергей Догадин
Скоро по переговорам появятся сообщения что наши успехи в переговорах несколько преувеличены, а может и не несколько а очень даже сильно преувеличены.
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13 час.
Валентин Щербаков
Надо до конца стоять на наших условиях и заставить Трампа их принять, а не шарахаться ему из стороны в сторону...
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12 час.
ГИ
Геннадий Исаков
И какие же достижения нашего &quot;туза&quot;? Никаких. Цели Трампа - Китай, Иран, КНДР, а они наши друзья. Украина его не интересует, но она предмет торговли с нами. Он сдаст её, если предадим своих друзей, а если нет, то война на Украине усилится.
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21 мин.
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