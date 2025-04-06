BZ: Путин на переговорах с США ответил тузом в рукаве

Сергей Догадин Скоро по переговорам появятся сообщения что наши успехи в переговорах несколько преувеличены, а может и не несколько а очень даже сильно преувеличены.

Валентин Щербаков Надо до конца стоять на наших условиях и заставить Трампа их принять, а не шарахаться ему из стороны в сторону...