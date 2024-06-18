Японская морская пехота

Хотя официально декларируется, что Силы самообороны предназначены исключительно для защиты территории Японии от нападения с моря, обороны островных владений Японии и исключительной экономической зоны, в 2018 году была сформирована Амфибийная бригада быстрого реагирования, фактически являющаяся экспедиционной бригадой морской пехоты.