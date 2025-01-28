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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Шевченко: «Ткачев тренируется по полной программе. Но по каким-то причинам в общую группу «Авангарда» не допускается»

Нападающий «Авангарда» еще не сыграл ни одного матча за команду в этом сезоне, поскольку продолжает восстановление после разрыва ахилла, полученного в межсезонье.

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