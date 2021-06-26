В ФРГ назвали безумием идею о компенсациях Украине из-за "Северного потока — 2"

ПОЛИТРОССИЯПолитикаВ ФРГ назвали безумием идею о компенсациях Украине из-за "Северного потока — 2"Россия не обязана выплачивать компенсации Украине за смену транзитного маршрута, заявил немецкий депутат Тино Крупалла.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRRusik RusikВсе страны поддержавшие скачки на майдане и последовавший за этим госпереворот, должны платить Украине на постоянной основе пока не восстановиться ВВП времени правления Януковича. А это прибалты, Польща, Германия, Франция, США, и кроме того эти страны должны разделить ответственность за совершонные преступления своих ставлеников.Комментировать
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