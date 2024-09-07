В Рязанской области начался второй день голосования на выборах

В 8:00 открылось 254 избирательных участка. Всего текущем году в Рязанской области проходит 40 избирательных кампаний: 32 – по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, 7 кампаний – глав сельских поселений, еще одна – по довыборам депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу №12.