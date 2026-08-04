Еврокомиссия привлекла Европол для борьбы с дезинформацией в Сеуте

Еврокомиссия поручила Европолу отслеживать дезинформацию о миграционном кризисе в Сеуте. Это объявил еврокомиссар Магнус Бруннер после экстренной встречи министров ЕС, подчеркнув важность работы с иностранными источниками информации.
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