Аргументы недели

98 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Этот Лех Валенса понимает, что он уже подыхает и чтоб его внуки и семья жили в достатке начинает нацистскую пропаганд...Бывший президент ...
  • Владимир Алтайцев
    Назрела  жёсткая  пора  внести изменения  в Конституцию о  гражданстве России, чтобы  можно  было спокойно лишать гра...Клинцевич: таких ...
  • GISMbICH
    Тут же анекдот про польшу: Инопланетяне разработали план по захвату планеты Земля. В час "Х" самый главный из них гов...Бывший президент ...

На Южном Урале планируют отменить транспортный налог для электромобилей

На Южном Урале планируют отменить транспортный налог для электромобилей

Власти региона намерены стимулировать развитие этого вида транспорта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил НПО «Электромашина», входящее в состав Госкорпорации «Ростех».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх