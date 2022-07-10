Мировое обозрение

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Лиз Трасс присоединилась к борьбе за пост премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс присоединилась к борьбе за пост премьер-министра Великобритании

globallookpress.com/ IMAGO/Chris Emil Janssen Действующая глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена бороться за пост премьера.

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