В Москве рабочий погиб в обрушившейся строительной люльке

В Москве на строительной площадке в Петровско-Разумовском проезде произошел трагический инцидент. Строительная люлька, в которой находились двое рабочих, упала с высоты, в результате чего один человек погиб, а второй получил серьезные травмы.
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