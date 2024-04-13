Жители Архангельской области напишут Тотальный диктант 20 апреля

Регион присоединился к акции в 2014 году. За десять лет она ежегодным большим праздником русского языкаАкция поддержана Фондом президентских грантов и состоится 20 апреля, старт работы площадок в Архангельской области — в 14:00.
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