Нардеп Гончаренко заявил о тоталитарном правлении вождя Ким Чен Зе на Украине

На Украине появился диктатор Ким Чен Зе и настала пора открыть кафедры «научного зеленизма». Таким мнением поделился с трибуны Верховной рады депутат Алексей Гончаренко*, видеоролик его выступления опубликовали в Telegram-канале парламентария.
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