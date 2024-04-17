В Свердловской области полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Жертвами предполагаемого сообщника аферистов были женщины преклонного возраста. Ущерб от противоправной деятельности молодого человека составляет порядка одного миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчет «Бук-М2» группировки войск «Центр» отразил воздушную атаку ВСУ на Авдеевском направлении
- Расчет комплекса РЭБ «Красуха» группировки войск «Север» сорвал попытку ВСУ провести радиоэлектронную разведку позиций наших войск
- Ударная группа армейской авиации ВКС успешно поразила подразделения ВСУ на Донецком направлении
Свежие комментарии