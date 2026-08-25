В Липецке за участие в обмане пяти пенсионерок на 2,5 млн рублей под стражу взят 18-летний курьер аферистов

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области пресекли противоправную деятельность 18‑летнего выпускника колледжа из Нижнего Новгорода, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег у местных пенсионеров.
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